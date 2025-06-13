В Петербурге будут судить пособников украинских мошенников, укравших почти 15 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали пособников украинских мошенников, занимавшихся кражей денег с банковских счетов россиян. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Задержание мошенников в Петербурге. Видео © Telegram / Петербургская полиция

«Перед судом предстанут трое: проживавшие на территории Петербурга 28-летний уроженец Вологодской области, 23-летний уроженец Московской области, а также 21-летний петербуржец», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Следствие установило, что группа молодых людей в период с октября по декабрь 2023 года обманным путём похитила 14,7 миллиона рублей у 50 граждан. Злоумышленники, выдавая себя за банковских работников, звонили россиянам и сообщали о якобы несанкционированных операциях с их счетами. Затем они отправляли ссылки, позволяющие получить доступ к мобильным устройствам жертв.

Вместо прямого хищения денег, преступники «отмывали» крупные суммы, покупая дорогую электронику, а затем продавали её, чтобы получить прибыль. Часть вырученных средств они обменивали на криптовалюту и отправляли своим сообщникам. В отношении задержанных избраны меры пресечения, и дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.