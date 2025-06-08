Киберполиция советует притвориться неподходящей жертвой, чтобы отвязаться от мошенников

Чтобы защититься от телефонных мошенников, киберполиция рекомендует притворяться неинтересной жертвой. Это нужно для того, чтобы аферисты потеряли интерес, а собеседники на том конце провода сохранили свои деньги и личные данные. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Чтобы обезопасить себя от звонков мошенников, притворитесь неподходящей жертвой, чтобы мошенники потеряли интерес», — говорится в сообщении.

В киберполиции также советуют проявлять креативность и давать нестандартные ответы, чтобы запутать злоумышленников. Лучше всего вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров и использовать автоответчик для важных звонков. Если же есть основания полагать, что звонок неважный, лучше его игнорировать или использовать голосовых помощников для ответа.