Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 05:55

Киберполиция советует притвориться неподходящей жертвой, чтобы отвязаться от мошенников

МВД: Притворитесь неподходящей жертвой, чтобы обезопаситься от звонков аферистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thx4Stock team

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thx4Stock team

Чтобы защититься от телефонных мошенников, киберполиция рекомендует притворяться неинтересной жертвой. Это нужно для того, чтобы аферисты потеряли интерес, а собеседники на том конце провода сохранили свои деньги и личные данные. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Чтобы обезопасить себя от звонков мошенников, притворитесь неподходящей жертвой, чтобы мошенники потеряли интерес», — говорится в сообщении.

В киберполиции также советуют проявлять креативность и давать нестандартные ответы, чтобы запутать злоумышленников. Лучше всего вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров и использовать автоответчик для важных звонков. Если же есть основания полагать, что звонок неважный, лучше его игнорировать или использовать голосовых помощников для ответа.

Превращают в «кирпичи»: Владельцы iPhone рискуют стать жертвами новой мошеннической схемы
Превращают в «кирпичи»: Владельцы iPhone рискуют стать жертвами новой мошеннической схемы

Ранее стало известно, что мошенники придумали ещё один способ, как получить доступ к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». Аферисты начали вынуждать россиян самостоятельно обращаться в поддельную техническую поддержку. Теперь злоумышленники также изменили и свою цель: они используют доступ не для хищения средств через микрозаймы, а для оказания психологического давления с целью перевода денег.

Наталья Афонина
  • Новости
  • МВД РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar