ФСБ раскрыла схему обмана отправленных на СВО россиян

В Крыму задержали троих симферопольцев, подозреваемых в мошенничестве с военнослужащими, заключившими контракт для участия в СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

«Злоумышленники склоняли граждан к заключению контрактов, после чего требовали перевести им денежные средства якобы в качестве взятки за оформление документов о непригодности к дальнейшему прохождению военной службы», — говорится в сообщении.

Обещания, данные подозреваемыми, были заведомо невыполнимыми. Завербованные лица, получив контрактные выплаты, отдавали часть средств аферистам. По факту крупного мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержанные признали свою вину и оказывают помощь следствию, в связи с чем им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.