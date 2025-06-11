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Регион
11 июня, 09:55

ФСБ раскрыла схему обмана отправленных на СВО россиян

ФСБ в Крыму задержала мошенников, обманывавших контрактников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

В Крыму задержали троих симферопольцев, подозреваемых в мошенничестве с военнослужащими, заключившими контракт для участия в СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

«Злоумышленники склоняли граждан к заключению контрактов, после чего требовали перевести им денежные средства якобы в качестве взятки за оформление документов о непригодности к дальнейшему прохождению военной службы», — говорится в сообщении.

Обещания, данные подозреваемыми, были заведомо невыполнимыми. Завербованные лица, получив контрактные выплаты, отдавали часть средств аферистам. По факту крупного мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержанные признали свою вину и оказывают помощь следствию, в связи с чем им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

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Подобные схемы мошенничества, нацеленные на участников СВО и их семьи, приобретают всё больший размах. Так, уже не менее 230 человек стали жертвами киберпреступников, которые активно действуют в дни выплат военным. Мошенники представляются волонтёрами или медсестрами, предлагая помощь в оформлении якобы положенных выплат. Жертвам отправляют ссылки, по которым на их устройства устанавливается вредоносное ПО. Это позволяет преступникам похищать личные данные и средства.

Милена Скрипальщикова
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