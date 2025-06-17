Россиян атакуют новым вирусом SuperCard для кражи данных банковских карт

Мошенники запустили приложение SuperCard для кражи денег с банковских счетов россиян. Об этом сообщила компания F6, занимающаяся кибербезопасностью.

SuperCard — модификация программы NFCGate. Мошенники использовали её весной для атак на клиентов европейских банков. Вскоре они начали тестировать программу и в России. F6 впервые заметила попытки атак на российских клиентов в мае. Приложение перехватывает NFC-трафик и похищает данные банковских карт. Затем злоумышленники получают доступ к средствам на счетах пользователей.

В апреле 2025 года итальянская компания Cleafy обнаружила платформу MaaS SuperCard X для распространения вредоносного ПО. Первые атаки с SuperCard зафиксировали в Италии. Схема атак похожа на ту, что использовалась с NFCGate. Злоумышленники маскировали вредоносные версии под легитимные программы и продавали через даркнет. Затем они убеждали жертв устанавливать опасный APK-файл.