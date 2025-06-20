Нацелились на туристов: Россиян предупредили об активизации мошенников во время отпусков

Почти за первые три недели лета в Интернете появилось 8350 мошеннических сайтов. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Максим Грязев. По его словам, активность аферистов связана с началом сезона отпусков. В числе фейковых порталов были не только привычные подделки банковских или государственных ресурсов, но и мошеннические сайты, связанные с туризмом.

«В сезон отпусков мошеннические схемы в первую очередь затрагивают финансовые организации, а также компании, связанные с туризмом и путешествиями – турагентства, отели, сервисы бронирования жилья (как краткосрочного, так и долгосрочного), а также магазины, специализирующиеся на товарах для отпуска – от чемоданов до туристического снаряжения», – подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Грязев добавил, что увеличение числа фишинговых сайтов на тему банковских услуг происходит из-за роста их потенциальной эффективности. По его словам, мошенники получают больше денег, когда люди тратят крупные суммы во время отпуска или перед праздниками. Что касается туризма, то в этот период россияне чаще покупают билеты, бронируют туры и меняют валюту.

«Таких людей злоумышленники заманивают на фейковые банковские сайты, например, информацией о несуществующих акциях вроде повышенного кешбэка за покупку билетов», – подытожил эксперт.