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19 июня, 10:10

Киберэксперт объяснил, как не потерять деньги и нервы при онлайн-шопинге

Киберэксперт Кравцов посоветовал завести отдельную карту для онлайн-покупок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / progressman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / progressman

При покупке товаров онлайн нужно уметь себя защищать от мошенников. Как вычислить аферистов и обезопасить себя, объяснил эксперт Гарик Кравцов.

Россияне могут обнаружить признаки мошенничества при необычно быстром вводе данных, смене IP или геолокации. Также насторожить должен внезапно выросший чек. Кравцов рекомендовал при онлайн-покупках проверять адрес сайта — безопасный онлайн-портал всегда начинается с https:// и показывает значок замка. Кроме того, важно избегать ресурсов с ошибками, без контактов и физического адреса.

Эксперт посоветовал завести новую карту для онлайн-шопинга. Лучше выбрать виртуальную — с лимитом и пополнением по мере необходимости. Также следует изучить репутацию продавца, посмотреть отзывы на независимых сайтах и форумах. Кравцов не рекомендует сохранять данные карты на подозрительных порталах или переходить по странным ссылкам.

«Главный принцип — бдительность. Используйте проверенные инструменты, не доверяйте на слово и внимательно относитесь к любым нестандартным ситуациям. Осторожность — ваш лучший щит в онлайн-шопинге», — подытожил специалист в интервью РИАМО.

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А ранее Life.ru рассказал, как избежать обмана при покупке авиабилетов. По словам специалиста, следует быть крайне внимательными и проверять привлекательные предложения с билетами на официальных сайтах авиакомпаний.

Дарья Нарыкова
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