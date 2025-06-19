Киберэксперт объяснил, как не потерять деньги и нервы при онлайн-шопинге

При покупке товаров онлайн нужно уметь себя защищать от мошенников. Как вычислить аферистов и обезопасить себя, объяснил эксперт Гарик Кравцов.

Россияне могут обнаружить признаки мошенничества при необычно быстром вводе данных, смене IP или геолокации. Также насторожить должен внезапно выросший чек. Кравцов рекомендовал при онлайн-покупках проверять адрес сайта — безопасный онлайн-портал всегда начинается с https:// и показывает значок замка. Кроме того, важно избегать ресурсов с ошибками, без контактов и физического адреса.

Эксперт посоветовал завести новую карту для онлайн-шопинга. Лучше выбрать виртуальную — с лимитом и пополнением по мере необходимости. Также следует изучить репутацию продавца, посмотреть отзывы на независимых сайтах и форумах. Кравцов не рекомендует сохранять данные карты на подозрительных порталах или переходить по странным ссылкам.

«Главный принцип — бдительность. Используйте проверенные инструменты, не доверяйте на слово и внимательно относитесь к любым нестандартным ситуациям. Осторожность — ваш лучший щит в онлайн-шопинге», — подытожил специалист в интервью РИАМО.