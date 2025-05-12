Блеск или подвох? Эксперт рассказал, как проверить ювелирное изделие перед покупкой

Рынок ювелирных украшений манит блеском и красотой, но таит в себе и ловушки для неопытного покупателя. Мошенники не дремлют, пытаясь выдать дешёвый аналог за драгоценность. Как не стать жертвой обмана и выбрать подлинное изделие? Своими советами с «Газетой.ru» поделился Дмитрий Кордобовский, директор по качеству и технологии производства ювелирного холдинга Sokolov.

Эксперт называет три момента, на которые следует обратить внимание уже в торговом зале: проба, бирка и качество самого изделия.

Государственное пробирное клеймо (Проба): Ищите его на украшении. Это первое и главное подтверждение подлинности металла и его чистоты.

Ищите его на украшении. Это первое и главное подтверждение подлинности металла и его чистоты. Опломбированный ярлык (Бирка): На нём должна быть вся информация: наименование, производитель, артикул, вес, тип металла, проба, характеристики вставок. Сравните данные на бирке с самим изделием – они должны совпадать.

На нём должна быть вся информация: наименование, производитель, артикул, вес, тип металла, проба, характеристики вставок. Сравните данные на бирке с самим изделием – они должны совпадать. Качество исполнения: Осмотрите украшение под лупой, если есть возможность. Поверхность металла должна быть гладкой, без царапин и пятен (если это не задумка дизайнера). Проверьте геометрию вставок – никаких крупных сколов или трещин на камнях быть не должно.

Драгоценные камни – отдельная мишень для фальсификаторов. Полную уверенность даст только геммологическая лаборатория, но кое-что можно оценить и на месте: ищите насыщенный, но не идеальный цвет. Для природных камней чрезмерная однородность и совершенство – повод насторожиться. Посмотрите камень на просвет: Искусственные аналоги нередко пропускают свет насквозь и выглядят «слишком» чистыми и однородными, сказал он.

Покупая украшения онлайн, полагайтесь на репутацию продавца и бренда. Внимательно читайте отзывы и изучайте фото других покупателей. Детально изучите описание товара на сайте: вес, размеры, форма, материалы. Сравните заявленные параметры с тем, что вы ожидаете увидеть (можно даже прикинуть размеры линейкой). У надёжного продавца должны быть чётко прописаны условия доставки, обмена, возврата и все контактные данные, отметил эксперт.