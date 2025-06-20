«Индивидуальный подход»: Мошенники автоматизировали преступления с помощью ИИ
Эксперт Якубович: Мошенники автоматизировали преступные схемы с помощью ИИ
Мошенник. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В наши дни мошенники активно используют технологии искусственного интеллекта для клонирования голосов, чтобы вызвать доверие. Это даёт возможность обращаться к жертвам с индивидуальным подходом, используя также данные из социальных сетей для разработки реалистичных сценариев обмана. Такой подход значительно усложняет распознавание схем и повышает эффективность атак, предупредил эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.
«Кастомизированный (индивидуальный) подход к жертве поставлен практически на поток и автоматизирован. При этом даже продвинутая в информационном смысле жертва может сразу не распознать попытку мошенничества», — отметил собеседник RuNews24.ru.
По его словам, сегодня аферисты работают глобально, совершая звонки из разных стран и применяя криптовалюты для укрытия средств. Также широко распространены атаки на бизнес: злоумышленники внедряются в экономические процессы, создают поддельные документы, зарабатывают на фейковых инвестиционных проектах.
Чтобы защититься от таких угроз, важно проявлять максимальную осторожность. Не стоит доверять звонкам и сообщениям с неизвестных номеров, нельзя разглашать коды из SMS. Установка двухфакторной аутентификации на все ресурсы и регулярное отслеживание новых схем мошенничества также помогут повысить уровень защиты, отметил эксперт.
Ранее россиян предупредили о новых видах кибермошенничества, в которых задействованы боты, фейковые акции и звонки якобы из банков. Кстати, мошенники стали разводить россиян при помощи кружочков в Telegram. Кроме того, россиян атакуют новым вирусом SuperCard для кражи данных банковских карт.