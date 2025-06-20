«Индивидуальный подход»: Мошенники автоматизировали преступления с помощью ИИ

В наши дни мошенники активно используют технологии искусственного интеллекта для клонирования голосов, чтобы вызвать доверие. Это даёт возможность обращаться к жертвам с индивидуальным подходом, используя также данные из социальных сетей для разработки реалистичных сценариев обмана. Такой подход значительно усложняет распознавание схем и повышает эффективность атак, предупредил эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.

«Кастомизированный (индивидуальный) подход к жертве поставлен практически на поток и автоматизирован. При этом даже продвинутая в информационном смысле жертва может сразу не распознать попытку мошенничества», — отметил собеседник RuNews24.ru.

По его словам, сегодня аферисты работают глобально, совершая звонки из разных стран и применяя криптовалюты для укрытия средств. Также широко распространены атаки на бизнес: злоумышленники внедряются в экономические процессы, создают поддельные документы, зарабатывают на фейковых инвестиционных проектах.