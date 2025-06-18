В МВД рассказали об ущербе из-за киберпреступлений в России
МВД: Ущерб от киберпреступлений в РФ за пять месяцев превысил ₽81 млрд
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Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов раскрыл масштабы ущерба от киберпреступности. По данным представителя ведомства, за пять месяцев текущего года он достиг суммы более 81 миллиарда рублей.
«Ущерб, несмотря на то, что количество преступлений снижался, за пять месяцев составил 81 млрд рублей», — сказал Филиппов.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность для «дропперов» — людей, которые предоставляют свои банковские карты мошенникам для совершения преступных финансовых операций. Согласно поправкам к статье 187 УК РФ, наказание теперь грозит всем, кто передает свои карты злоумышленникам.