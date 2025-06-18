В МВД рассказали об ущербе из-за киберпреступлений в России

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов раскрыл масштабы ущерба от киберпреступности. По данным представителя ведомства, за пять месяцев текущего года он достиг суммы более 81 миллиарда рублей.

«Ущерб, несмотря на то, что количество преступлений снижался, за пять месяцев составил 81 млрд рублей», — сказал Филиппов.