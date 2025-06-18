Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности для дропперов

Совет Федерации одобрил закон, вводящий уголовную ответственность для так называемых дропперов – лиц, используемых мошенниками для проведения незаконных финансовых операций. Поправки к статье 187 УК РФ предусматривают наказание для тех, кто передаёт свои банковские карты злоумышленникам, действуя под их влиянием или для быстрого и лёгкого заработка.

За передачу банковской карты за деньги предусмотрены следующие виды наказаний: штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо в размере дохода за период от трёх месяцев до года; обязательные работы (до 480 часов); исправительные работы (до 2 лет); ограничение свободы (до 2 лет).

Аналогичные санкции ждут и тех клиентов банков, которые совершают незаконные операции с предоставленными им картами по указанию или в интересах третьих лиц.

За приобретение или передачу чужой карты с корыстной целью лицами, не являющимися клиентами банка, предусмотрено более суровое наказание: штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей; принудительные работы (до 4 лет); лишение свободы (до 6 лет) с возможным дополнительным штрафом от 100 до 500 тысяч рублей либо в размере дохода за период от года до двух лет.

Самое строгое наказание предусмотрено за неправомерные операции с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков. В этом случае виновному грозят принудительные работы (до 5 лет) со штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей (или в размере дохода за период от года до трех лет), либо лишение свободы на срок до 6 лет с аналогичным штрафом и возможным ограничением свободы до 2 лет.

К слову, до этого момента привлечение к ответственности дропперов было затруднено и осуществлялось лишь по косвенным статьям УК РФ, а наказание зависело от конкретных обстоятельств дела.