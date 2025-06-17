В России приняли закон об уголовной ответственности для пособников мошенников

Госдума приняла закон, вводящий уголовную ответственность для дропперов — лиц, которые помогают мошенникам обналичивать или скрывать похищенные деньги. Документ, предложенный правительством РФ, дополняет статью 187 УК РФ.

Согласно новым нормам, за передачу или использование электронных средств платежа для незаконных операций из корыстных мотивов предусмотрены штрафы до 300 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы до 2 лет, принудительные работы или лишение свободы до 3 лет. Более суровое наказание — штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей, принудительные работы до 4 лет или лишение свободы до 6 лет со штрафом до 500 тыс. рублей — грозит за приобретение или передачу доступа к электронным средствам платежа для мошеннических схем.

За незаконные операции с электронными средствами платежа могут назначить принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 6 лет со штрафом до 1 млн рублей. Закон предусматривает освобождение от ответственности для тех, кто добровольно сообщит о преступлении и поможет его раскрыть.