В Москве поймали сообщника мошенников, укравших у девушки 32 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали мужчину, причастного к телефонному мошенничеству, в результате которого одна из москвичек лишилась 32 миллионов рублей. Ему уже предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По информации МВД России, подозреваемый выступал в роли пособника преступной группы, обманным путём завладевшей крупной суммой денег у потерпевшей. В ведомстве отметили, что расследование продолжается — полицейские работают над установлением всех участников преступной схемы.

«Сообщник аферистов, обманом похитивших у москвички 32 миллиона рублей, задержан оперативниками столицы», — заявили представители ведомства.