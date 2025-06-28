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28 июня, 10:06

В Москве поймали сообщника мошенников, укравших у девушки 32 млн рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали мужчину, причастного к телефонному мошенничеству, в результате которого одна из москвичек лишилась 32 миллионов рублей. Ему уже предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По информации МВД России, подозреваемый выступал в роли пособника преступной группы, обманным путём завладевшей крупной суммой денег у потерпевшей. В ведомстве отметили, что расследование продолжается — полицейские работают над установлением всех участников преступной схемы.

«Сообщник аферистов, обманом похитивших у москвички 32 миллиона рублей, задержан оперативниками столицы», — заявили представители ведомства.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в разгар приёмной кампании мошенники начали звонить родителям выпускников, представляясь сотрудниками университетов. Они выманивают деньги у доверчивых людей, обещая помочь их детям без проблем поступить в вуз.

Владимир Озеров
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