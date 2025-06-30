Стал известен «навар» сына Купитмана из «Интернов», за который он получил два года тюрьмы

Младший сын актёра Вадима Демчога — Вильям — приговорён к колонии общего режима за соучастие в мошенничестве. Выяснилось, что ужинать макаронами два года ему придётся всего из-за 30 тысяч рублей «навара», сообщает kp.ru.

«На сленге мошенников таких людей, посредников-обнальщиков, называют «дропами». Обычно они получают процент от суммы, которую помогают обналичить. В случае с сыном актёра речь шла о 30 тысячах рублей», — пояснил источник в полиции.

По его словам, Демчог откликнулся на предложение о «подработке» в соцсетях незадолго до инцидента с пенсионером. Источник добавил, что в подобных случаях факт осознания преступного характера действий не отменяет соучастия. Всего с пожилого москвича тогда похитили 1,8 млн рублей, используя нескольких «дропов».