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30 июня, 13:05

Стал известен «навар» сына Купитмана из «Интернов», за который он получил два года тюрьмы

Kp.ru: Вильям Демчог работал с телефонными мошенниками из-за 30 тысяч рублей

Вильям Демчог. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Вильям Демчог. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Младший сын актёра Вадима Демчога — Вильям — приговорён к колонии общего режима за соучастие в мошенничестве. Выяснилось, что ужинать макаронами два года ему придётся всего из-за 30 тысяч рублей «навара», сообщает kp.ru.

«На сленге мошенников таких людей, посредников-обнальщиков, называют «дропами». Обычно они получают процент от суммы, которую помогают обналичить. В случае с сыном актёра речь шла о 30 тысячах рублей», — пояснил источник в полиции.

По его словам, Демчог откликнулся на предложение о «подработке» в соцсетях незадолго до инцидента с пенсионером. Источник добавил, что в подобных случаях факт осознания преступного характера действий не отменяет соучастия. Всего с пожилого москвича тогда похитили 1,8 млн рублей, используя нескольких «дропов».

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Напомним, ранее стало известно, что Вильям Демчог отправится в колонию на два года. Двадцатилетний участник преступной группы признан виновным в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Молодой человек, выполнявший роль «дроппера», вместе с сообщниками обманом лишил пожилого человека более 1,8 миллиона рублей.

Александра Мышляева
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