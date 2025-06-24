В России приняли закон против дропперов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность для дропперов — людей, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты. Теперь за такие действия можно получить до 6 лет тюрьмы.

Согласно новому закону, если кто-то передаёт свою банковскую карту другому человеку для совершения мошеннических операций, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Также предусмотрены обязательные работы до 480 часов.

Если человек, не имеющий отношения к договору на использование карты, передает её из корыстных побуждений, ему может грозить штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительные работы до 4 лет или тюремный срок до 6 лет с дополнительным штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.