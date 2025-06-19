Россиянам объяснили, кого будут преследовать по закону о дропперах

По новому закону о дропперах под удар в первую очередь попадут организаторы схем, однако и рядовым участникам придётся доказывать свою непричастность. Об этом в беседе с «Постньюс» рассказал юрист Дмитрий Кваша.

«Участники схем догадываются, что это не совсем законно, но верят в легенду: арбитраж криптовалют, технические переводы и прочее», — пояснил специалист.

Юрист подчеркнул, что большинство участников подобных схем понимают, что участвуют в обналичивании или отмывании денег, хотя и прикрываются «легендами» о технических переводах или криптоарбитраже. После вступления закона в силу МВД намерено проверять всех потенциальных фигурантов — это около двух миллионов человек. Уголовная ответственность может достигать 10 лет лишения свободы, особенно если речь идёт об организованных группах. Тем, кто не осознавал противоправный характер действий, придётся документально доказывать свою невиновность.