МВД назвало число россиян, которые могут попасть под статью о дропперах

В России после принятия нового закона о дропперах под уголовное преследование могут попасть до двух миллионов человек. Об этом сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на ПМЭФ-2025.

«Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников — мы к ним, соответственно, придём», — сказал представитель МВД, выступая на сессии «Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой».

Филиппов отметил, что у лиц, возможно причастных к противоправной деятельности, сохраняется возможность прекратить её, ликвидировать мошеннические счета и отказаться от использования, передачи или предоставления доступа к аккаунтам.