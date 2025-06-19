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19 июня, 10:38

МВД назвало число россиян, которые могут попасть под статью о дропперах

МВД: Около 2 млн россиян могут попасть под статью после выхода закона о дропперах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России после принятия нового закона о дропперах под уголовное преследование могут попасть до двух миллионов человек. Об этом сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на ПМЭФ-2025.

«Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников — мы к ним, соответственно, придём», — сказал представитель МВД, выступая на сессии «Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой».

Филиппов отметил, что у лиц, возможно причастных к противоправной деятельности, сохраняется возможность прекратить её, ликвидировать мошеннические счета и отказаться от использования, передачи или предоставления доступа к аккаунтам.

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Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов — людей, которые предоставляют свои банковские карты мошенникам для совершения преступных финансовых операций. Согласно поправкам к статье 187 УК РФ, наказание теперь грозит всем, кто передает свои карты злоумышленникам.

Наталья Демьянова
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