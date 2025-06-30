Сын Купитмана из «Интернов» попал за решётку. Он украл почти 2 млн рублей у пенсионера
Сына актёра Вадима Демчога приговорили к двум годам колонии за мошенничество
Вильям Демчог, Вадим Демчог. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wdemchog
Сын актёра Вадима Демчога, известно по роли доктора Купитмана в сериале «Интерны», Вильям Демчог отправится в колонию на два года. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. 20-летний дроппер вместе с подельниками обокрал пенсионера на сумму более 1,8 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Демчог вступил в преступный сговор с соучастниками через один из мессенджеров. Их целью было хищение денежных средств у 82-летнего пенсионера. Злоумышленники сообщили пожилому человеку по телефону ложную информацию о том, что его деньги, находящиеся на банковских счетах, были похищены. Они убедили его, что для сохранности сбережений необходимо перевести средства на «безопасные счета».
В результате пенсионер, введённый в заблуждение, снял деньги со своих счетов и осуществил несколько переводов. В феврале 2024 года Демчог, согласно своей роли в преступной схеме, получил информацию о зачислении 490 тысяч рублей на банковскую карту, переданную ему сообщниками. Он обналичил эти деньги и перевёл всю сумму на счета, контролируемые участниками преступной группы.
Ранее Life.ru сообщал, что Демчог, известный по роли доктора Купитмана в сериале «Интерны», пробил отметку в 500 штрафов за нарушения ПДД на своём Mitsubishi Pajero. Всего у артиста 543 штрафа, из них 515 он уже оплатил (на 456 тысяч рублей), а 28 — на 39,5 тысячи рублей — остаются неоплаченными.