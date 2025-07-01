«Его втянули в преступную схему»: Адвокат высказался о приговоре сыну Купитмана из «Интернов»

Вильям Демчог, сын известно актёра Вадима Демчога, не имел представления о мошеннической схеме, в результате которой он получил двухлетний тюремный срок. Об этом заявил его адвокат Владимир Шелупахин.



«Апелляцию подавать буду по той простой причине, что, на мой взгляд, приговор чрезмерно суровый, потому что сам Вильям не знал о том, что его втянули в преступную схему. В момент совершения всего этого не знал, что вообще, в принципе, происходит», — приводит Super.ru слова защитника.

Шелупахин настаивает, что его подзащитный не совершал хищения напрямую. Он подчеркнул, что его клиент не присвоил ни копейки из похищенных средств, но при этом возместил потерпевшему значительную сумму, покрыв действия неустановленных лиц. Вместе с тем адвокат признал, что действия сына Демчога, связанные с использованием его счёта (дропперство), являются преступлением. Тем не менее, считает Шелупахин, в данной ситуации реальное лишение свободы стало чрезмерно суровым наказанием.