Скончался 82-летний мужчина, обманутый злоумышленниками с участием Вильяма Демчога

82-летний житель Краснодарского края скончался спустя месяц после того, как стал жертвой телефонных мошенников. В схеме был задействован сын актёра Вадима Демчога. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, пенсионер Александр К. тяжело переживал потерю накоплений, что негативно отразилось на его здоровье. До выхода на пенсию он работал в администрации Краснодарского края.

Вильям Демчог, выступавший в качестве «дроппера», через которого осуществлялся вывод и обналичивание денег, нашёл подработку в Telegram. Ему обещали процент за переводы с карты на карту, однако обещанную оплату он не получил. Всего мошенники при участии Демчога-младшего обманули пожилого человека на 1,8 млн рублей. О масштабах преступления Вильям узнал в ходе следствия. После осознания произошедшего он возместил весь ущерб.