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12 июля, 13:06

В разгар приёмной кампании аферисты придумали новую схему обмана будущих студентов

Mash: Мошенники начали обманывать абитуриентов под видом приемной комиссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Yusei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Yusei

В разгар приёмной кампании мошенники придумали новую схему развода абитуриентов. Как сообщает Mash, они звонят будущим студентам и под видом приёмной комиссии выманивают код от «Госуслуг».

Преступная схема начинается с того, что злоумышленники узнают личные данные жертвы — ФИО, СНИЛС, ИНН и номер телефона. Они сверяют данные с открытыми списками поступающих и выходят на контакт с человеком. Выдавая себя за сотрудников приёмной комиссии, аферисты сообщают о проблеме с аттестатом или справкой. Пользуясь волнением абитуриентов, они говорят, что исправить ошибку надо в срочном порядке, и предлагают записаться на приём. Для этого необходимо назвать код из СМС, но на самом деле это вход на «Госуслуги».

Следом на почту абитуриенту приходит фейковое письмо о блокировке аккаунта, поэтому необходимо связаться с сотрудником правоохранительных органов. Мошенники убеждают жертву в том, что на её имя пытаются оформить кредит. Под предлогом предотвращения мошенничества, выпускника уговаривают взять «встречный» кредит на максимальную сумму и перевести деньги на «безопасный» счёт, который на самом деле контролируется самими мошенниками.

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Ранее Life.ru уже предупреждал, что злоумышленники представляются сотрудниками приёмных комиссий престижных университетов и выманивают у доверчивых граждан конфиденциальные данные, обещая «помочь» с поступлением. Родителей студентов обманом просят ввести на фейковом сайте свои личные данные и реквизиты банковской карты.

Юлия Сафиулина
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