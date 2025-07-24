ФСБ задержала жителя Севастополя за призывы нанести авиаудары по Крымскому мосту

В Севастополе был задержан местный житель, который через фейковые аккаунты в Telegram распространял призывы к авиаударам по Крымскому мосту и оправдывал атаки беспилотников на Москву. Задержание проведено совместными усилиями УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и ЦПЭ УМВД РФ по городу Севастополь.

Задержание злоумышленника. Видео © Telegram / Полиция Севастополя

«Пресечена противоправная деятельность жителя Севастополя, подозреваемого в совершении публичных призывов к террористической деятельности в сети Интернет и оправдании терроризма», — указали в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Установлено, что 48-летний индивидуальный предприниматель создал несколько учётных записей в мессенджере Telegram. С помощью этих аккаунтов он распространял экстремистские комментарии, содержащие призывы к насильственным действиям.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова заочно арестовали по делу о содействии терроризму. Уголовное дело против него возбуждено в связи с подозрением в помощи в сборе средств на приобретение витаминов для бойцов украинского батальона «Азов»*.