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22 июля, 00:57

Адвоката Pussy Riot Захватова заочно арестовали по делу о содействии терроризму

Дмитрий Захватов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zakhvatovdmitry

Дмитрий Захватов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zakhvatovdmitry

Перовский районный суд Москвы заочно арестовал адвоката Дмитрия Захватова, известного по защите участниц группы Pussy Riot. Ему предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на срок 2 месяца. Как ранее сообщали в правоохранительных органах, уголовное дело против Захватова возбуждено в связи с подозрением в помощи в сборе средств на приобретение витаминов для бойцов украинского батальона «Азов»*.

По предварительной информации, Дмитрий Захватов находится за пределами России, передаёт РИА «Новости».

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Ранее Life.ru писал, что россиянину дали 5,5 лет колонии за призывы к терроризму в соцсетях. Мужчина призывал пользователей совершать теракты в России.

* Террористическая организация, запрещённая на территории РФ.

Юния Ларсон
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