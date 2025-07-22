Адвоката Pussy Riot Захватова заочно арестовали по делу о содействии терроризму

Перовский районный суд Москвы заочно арестовал адвоката Дмитрия Захватова, известного по защите участниц группы Pussy Riot. Ему предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на срок 2 месяца. Как ранее сообщали в правоохранительных органах, уголовное дело против Захватова возбуждено в связи с подозрением в помощи в сборе средств на приобретение витаминов для бойцов украинского батальона «Азов»*.

По предварительной информации, Дмитрий Захватов находится за пределами России, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что россиянину дали 5,5 лет колонии за призывы к терроризму в соцсетях. Мужчина призывал пользователей совершать теракты в России.