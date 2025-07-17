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Регион
17 июля, 08:27

Журналистка Курбангалеева* не признаёт вину в оправдании терроризма

Обложка © Wikipedia / Tatarstan.ru

Обложка © Wikipedia / Tatarstan.ru

Журналистка Фарида Курбангалеева* не признаёт вину в оправдании и пропаганде терроризма и распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Об этом заявила её защита ТАСС.

Прокуратура: Видео Курбангалеевой* вызывают страх и тревогу у россиян
Прокуратура: Видео Курбангалеевой* вызывают страх и тревогу у россиян

Напомним, беглую телеведущую обвинили в оправдании терроризма и распространении ложной информации о Вооружённых Силах РФ. В ходе расследования в деле Курбангалеевой* был найден след британских спецслужб. Именно они могли быть одними из спонсоров иноагента. Сейчас экс-ведущая «Вестей» живёт в Чехии, где активно ведёт блогерскую деятельность. Приговор ей огласят 18 июля во 2-м Западном окружном военном суде, где накануне началось заочное рассмотрение уголовного дела журналистки.

* Внесена в реестр иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Александра Вишнякова
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