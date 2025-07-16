Прокуратура: Видео Курбангалеевой* вызывают страх и тревогу у россиян

Во 2-м Западном окружном военном суде началось заочное рассмотрение уголовного дела экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой*, связанного с обвинениями в оправдании терроризма и распространении ложной информации о Вооружённых Силах РФ. Прокурор заявила, что видеоматериалы подсудимой вызывают у россиян чувство тревоги и страха.

По словам обвинителя, Курбангалеева* размещала в соцсетях посты, в которых под видом достоверных данных распространяла сведения о ракетных ударах ВС РФ по гражданской инфраструктуре Украины. Эти действия, как утверждает сторона обвинения, вводили людей в заблуждение относительно законности действий армии в ходе спецоперации, а также дискредитировали ВС РФ. Прокурор отметила, что видеоролики спровоцировали у зрителей ощущение беспомощности и незащищённости.

Суд приступил к рассмотрению дела по существу в среду. Курбангалеева* и второй обвиняемый, Алексей Барановский*, объявлены в розыск. Им вменяют совершение преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, предполагающей публичное оправдание терроризма группой лиц с использованием интернета. Кроме того, Курбангалееву* обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ за распространение заведомо ложных данных о российской армии.

Следствие установило, что в мае 2024 года Курбангалеева* и Барановский*, находясь за границей, опубликовали на YouTube совместно созданный ролик, содержащий призывы к террористической деятельности. Также выяснилось, что в январе 2023 года Курбангалеева* разместила в Сети недостоверную информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации.

Курбангалеева* работала ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1» с 2007 по 2014 год. В настоящее время проживает в Праге и ведёт собственный YouTube-канал.