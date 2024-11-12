Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 14:40

Вскрылся занятный список спонсоров беглой экс-ведущей «Вестей‎»

В деле об иноагентстве Фариды Курбангалеевой* нашёлся след британских спецслужб

Фарида Курбангалеева*. Обложка © Wikipedia / Назмиев

Фарида Курбангалеева*. Обложка © Wikipedia / Назмиев

В деле бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* нашёлся след британских спецслужб. Согласно материалам дела, журналистка создавала материалы для YouTube-канала «Утро февраля», который финансировали Илья Пономарёв*, Михаил Ходорковский** и британские спецслужбы. Сегодня суд отказался исключить её из реестра иноагентов.

«Курбангалеева* создавала материалы для YouTube-канала «Утро февраля», который распространяет явно антироссийскую риторику. По открытым источникам, он финансируется иноагентами Ильей Пономарёвым*, Михаилом Ходорковским** и британскими спецслужбами», — сказано в материалах дела, оглашённых в Замоскворецком суде столицы.

Ранее Курбангалеева* была объявлена в международный розыск за публичное оправдание терроризма и распространение фейков о российской армии. Следствие призвало суд заочно арестовать бывшую ведущую «‎Вестей», которая проживает в Чехии и активно ведёт блогерскую деятельность. Сейчас в столице продолжается расследование уголовного дела в отношении Курбангалеевой*. Рассматривался вопрос о привлечении к ответственности мужа обвиняемой, Дениса Красильникова, однако после его смерти было принято решение не возбуждать дело в его отношении.

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала статус иностранного агента
Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала статус иностранного агента

* Внесены в реестр иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar