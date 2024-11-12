Вскрылся занятный список спонсоров беглой экс-ведущей «Вестей»
В деле об иноагентстве Фариды Курбангалеевой* нашёлся след британских спецслужб
Фарида Курбангалеева*. Обложка © Wikipedia / Назмиев
В деле бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* нашёлся след британских спецслужб. Согласно материалам дела, журналистка создавала материалы для YouTube-канала «Утро февраля», который финансировали Илья Пономарёв*, Михаил Ходорковский** и британские спецслужбы. Сегодня суд отказался исключить её из реестра иноагентов.
«Курбангалеева* создавала материалы для YouTube-канала «Утро февраля», который распространяет явно антироссийскую риторику. По открытым источникам, он финансируется иноагентами Ильей Пономарёвым*, Михаилом Ходорковским** и британскими спецслужбами», — сказано в материалах дела, оглашённых в Замоскворецком суде столицы.
Ранее Курбангалеева* была объявлена в международный розыск за публичное оправдание терроризма и распространение фейков о российской армии. Следствие призвало суд заочно арестовать бывшую ведущую «Вестей», которая проживает в Чехии и активно ведёт блогерскую деятельность. Сейчас в столице продолжается расследование уголовного дела в отношении Курбангалеевой*. Рассматривался вопрос о привлечении к ответственности мужа обвиняемой, Дениса Красильникова, однако после его смерти было принято решение не возбуждать дело в его отношении.
* Внесены в реестр иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.