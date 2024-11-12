В деле бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* нашёлся след британских спецслужб. Согласно материалам дела, журналистка создавала материалы для YouTube-канала «Утро февраля», который финансировали Илья Пономарёв*, Михаил Ходорковский** и британские спецслужбы. Сегодня суд отказался исключить её из реестра иноагентов.

«Курбангалеева* создавала материалы для YouTube-канала «Утро февраля», который распространяет явно антироссийскую риторику. По открытым источникам, он финансируется иноагентами Ильей Пономарёвым*, Михаилом Ходорковским** и британскими спецслужбами», — сказано в материалах дела, оглашённых в Замоскворецком суде столицы.