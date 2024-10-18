Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала статус иностранного агента

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, которую ранее признали иностранным агентом, обжаловала свой статус в Замоскворецком суде Москвы. Об этом сообщили в инстанции.

«Административный истец: Курбангалеева Ф.Р.*, административный ответчик: Минюст РФ», — сказали в суде, передаёт РИА «Новости». Дата заседания пока не назначена.