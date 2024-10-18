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18 октября, 05:53

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала статус иностранного агента

Фарида Курбангалеева*. Обложка © Wikipedia

Фарида Курбангалеева*. Обложка © Wikipedia

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, которую ранее признали иностранным агентом, обжаловала свой статус в Замоскворецком суде Москвы. Об этом сообщили в инстанции.

«Административный истец: Курбангалеева Ф.Р.*, административный ответчик: Минюст РФ»,сказали в суде, передаёт РИА «Новости». Дата заседания пока не назначена.

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Ранее МВД РФ объявило в розыск в России Фариду Курбангалееву* в связи с «публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием терроризма или пропагандой терроризма». Ведущую заочно арестовали.

* Внесена в реестр физлиц-иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Мария Любицкая
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