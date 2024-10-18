Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* обжаловала статус иностранного агента
Фарида Курбангалеева*. Обложка © Wikipedia
Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, которую ранее признали иностранным агентом, обжаловала свой статус в Замоскворецком суде Москвы. Об этом сообщили в инстанции.
«Административный истец: Курбангалеева Ф.Р.*, административный ответчик: Минюст РФ», — сказали в суде, передаёт РИА «Новости». Дата заседания пока не назначена.
Ранее МВД РФ объявило в розыск в России Фариду Курбангалееву* в связи с «публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием терроризма или пропагандой терроризма». Ведущую заочно арестовали.
* Внесена в реестр физлиц-иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.