Бывшую телеведущую Курбангалееву* объявили в розыск в России
МВД РФ объявило в розыск экс-ведущую "Вестей" на "России-1" Курбангалееву*
Фарида Курбангалеева*. Обложка © Wikipedia
Журналистка, бывшая телеведущая программы "Вести" на телеканале "Россия-1" Фарида Курбангалеева* объявлена в розыск. Это следует из соответствующей базы МВД РФ.
"Курбангалеева* Фарида Рашидовна. 27.08.1979. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе розыска.
О какой именно статье идёт речь, официально не сообщается, но ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что журналистку разыскивают в связи с "публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием терроризма или пропагандой терроризма". В настоящее время Курбангалеева* проживает в Праге. Накануне Росфинмониторинг внёс её в список террористов и экстремистов.
Курбангалеева* с 1998 по 2007 год работала в ГТРК "Татарстан", она была корреспондентом телеканала "Россия" в Поволжье, а также вела программу "Вести" на канале "Россия-1". В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, журналистка покинула телеканал.
Ранее МВД России объявило в розыск экс-замглав украинских Минобороны и Генштаба. Речь идёт о бывшем заместителе министра обороны Украины Петре Мехеде и экс-замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Викторе Бокии.
* Внесена в список террористов и экстремистов.