Бывшую телеведущую Курбангалееву* объявили в розыск в России

Журналистка, бывшая телеведущая программы "Вести" на телеканале "Россия-1" Фарида Курбангалеева* объявлена в розыск. Это следует из соответствующей базы МВД РФ.

"Курбангалеева* Фарида Рашидовна. 27.08.1979. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе розыска.

О какой именно статье идёт речь, официально не сообщается, но ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточняет, что журналистку разыскивают в связи с "публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием терроризма или пропагандой терроризма". В настоящее время Курбангалеева* проживает в Праге. Накануне Росфинмониторинг внёс её в список террористов и экстремистов.

Курбангалеева* с 1998 по 2007 год работала в ГТРК "Татарстан", она была корреспондентом телеканала "Россия" в Поволжье, а также вела программу "Вести" на канале "Россия-1". В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, журналистка покинула телеканал.

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