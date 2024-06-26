Экс-ведущая "Вестей" Курбангалеева* заочно арестована за оправдание терроризма

"Курбангалеевой* Фариде Рашидовне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента её экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации", — отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Как сообщал Life.ru, Курбангалееву* объявили в международный розыск. С 2007-го по 2014 год она была одной из основных ведущих программы "Вести" на "России-1". В 2014-м — после воссоединения Крыма с РФ — журналистка покинула телеканал. Сообщалось, что с 2018 года она проживает и работает в Чехии, где ведёт ютуб-канал.