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Регион
26 июня, 18:37

Экс-ведущая "Вестей" Курбангалеева* заочно арестована за оправдание терроризма

Фарида Курбангалеева*. Обложка © YouTube / Фарида Курбангалеева*

Фарида Курбангалеева*. Обложка © YouTube / Фарида Курбангалеева*

Экс-ведущую программы "Вести" на телеканале "Россия-1" Фариду Курбангалееву* заочно арестовали по уголовному делу об оправдании терроризма. Такое решение в среду, 26 июня, принял Замоскворецкий районный суд Москвы.

"Курбангалеевой* Фариде Рашидовне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента её экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации", — отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Журналистка обвиняется по уголовным статьям "Публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации либо Интернета" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ". Ранее следствие попросило суд заочно арестовать телеведущую.

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Как сообщал Life.ru, Курбангалееву* объявили в международный розыск. С 2007-го по 2014 год она была одной из основных ведущих программы "Вести" на "России-1". В 2014-м — после воссоединения Крыма с РФ — журналистка покинула телеканал. Сообщалось, что с 2018 года она проживает и работает в Чехии, где ведёт ютуб-канал.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Никита Осипов
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