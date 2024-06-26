Суд просят заочно арестовать телеведущую Курбангалееву* за оправдание терроризма

Следствие призывает Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовать бывшую телеведущую программы "Вести" на телеканале "Россия-1" Фариду Курбангалееву* по уголовному делу об оправдании терроризма в Сети. Журналистке грозит лишение свободы сроком до семи лет.

"Суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой* Фариде Рашидовне меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции", — отметили в суде в беседе с РИА "Новости".

Напомним, Курбангалеева* с 2007 по 2014 год была одной из основных ведущих программы "Вести" на телеканале "Россия-1". В 2014-м, после воссоединения Крыма с РФ, журналистка покинула телеканал. Сообщалось, что с 2018-го она проживает и работает в Чехии, где ведёт ютуб-канал.

Ранее Курбангалееву* объявили в России в розыск. По данным правоохранительных органов, это связано с "публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием терроризма или пропагандой терроризма".