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19 октября, 00:53

В деле Курбангалеевой* могут появиться новые фигуранты

ТАСС: Новые фигуранты могут появиться в деле экс-телеведущей Курбангалеевой*

Фарида Курбангалеева*. Обложка © Wikipedia / Назмиев

Фарида Курбангалеева*. Обложка © Wikipedia / Назмиев

В Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой*. Согласно материалам дела, предоставленным агентству ТАСС, к делу могут присоединиться дополнительные фигуранты.

«Уголовное дело возбуждено 11 мая 2024 года в отношении Курбангалеевой* Ф. Р. и иных неустановленных лиц», — говорится в официальных документах.

Представители правоохранительных органов сообщили, что в ходе расследования рассматривался вопрос о привлечении к ответственности мужа обвиняемой, Дениса Красильникова. Однако после его смерти было принято решение не возбуждать дело в его отношении.

По словам источников, новые обвиняемые могут появиться по мере углубления следствия и выявления дополнительных участников предполагаемых преступных действий.

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Как ранее сообщал Life.ru, Фарида Курбангалеева* была объявлена в международный розыск за публичное оправдание терроризма и распространение фейков о российской армии. Следствие призвало суд заочно арестовать бывшую телеведущую, которая, по данным правоохранительных органов, проживает в Чехии и активно ведёт блогерскую деятельность.

* Внесена в реестр физлиц-иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Кирилл Сосновских
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