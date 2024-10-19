В деле Курбангалеевой* могут появиться новые фигуранты
ТАСС: Новые фигуранты могут появиться в деле экс-телеведущей Курбангалеевой*
Фарида Курбангалеева*. Обложка © Wikipedia / Назмиев
В Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой*. Согласно материалам дела, предоставленным агентству ТАСС, к делу могут присоединиться дополнительные фигуранты.
«Уголовное дело возбуждено 11 мая 2024 года в отношении Курбангалеевой* Ф. Р. и иных неустановленных лиц», — говорится в официальных документах.
Представители правоохранительных органов сообщили, что в ходе расследования рассматривался вопрос о привлечении к ответственности мужа обвиняемой, Дениса Красильникова. Однако после его смерти было принято решение не возбуждать дело в его отношении.
По словам источников, новые обвиняемые могут появиться по мере углубления следствия и выявления дополнительных участников предполагаемых преступных действий.
Как ранее сообщал Life.ru, Фарида Курбангалеева* была объявлена в международный розыск за публичное оправдание терроризма и распространение фейков о российской армии. Следствие призвало суд заочно арестовать бывшую телеведущую, которая, по данным правоохранительных органов, проживает в Чехии и активно ведёт блогерскую деятельность.
* Внесена в реестр физлиц-иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.