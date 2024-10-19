В деле Курбангалеевой* могут появиться новые фигуранты

В Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой*. Согласно материалам дела, предоставленным агентству ТАСС, к делу могут присоединиться дополнительные фигуранты.

«Уголовное дело возбуждено 11 мая 2024 года в отношении Курбангалеевой* Ф. Р. и иных неустановленных лиц», — говорится в официальных документах.

Представители правоохранительных органов сообщили, что в ходе расследования рассматривался вопрос о привлечении к ответственности мужа обвиняемой, Дениса Красильникова. Однако после его смерти было принято решение не возбуждать дело в его отношении.

По словам источников, новые обвиняемые могут появиться по мере углубления следствия и выявления дополнительных участников предполагаемых преступных действий.