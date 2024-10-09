Экс-телеведущая Курбангалеева* объявлена в международный розыск за фейки о ВС РФ

Российская журналистка Фарида Курбангалеева*, которую обвиняют в призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российских ВС, была объявлена в международный розыск. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующие документы.

Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы вела программу «Вести» на телеканале «Россия 1». Сейчас она ударилась в блогерскую деятельность, у неё свой канал на YouTube. С 2018 года живёт и работает в Праге.