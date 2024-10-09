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9 октября, 05:57

Экс-телеведущая Курбангалеева* объявлена в международный розыск за фейки о ВС РФ

Фарида Курбангалеева*. Обложка © Wikipedia

Фарида Курбангалеева*. Обложка © Wikipedia

Российская журналистка Фарида Курбангалеева*, которую обвиняют в призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российских ВС, была объявлена в международный розыск. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующие документы.

«Курбангалеева Фарида Рашидовна* объявлена в международный розыск», — сказано в документах.

Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы вела программу «Вести» на телеканале «Россия 1». Сейчас она ударилась в блогерскую деятельность, у неё свой канал на YouTube. С 2018 года живёт и работает в Праге.

МВД объявило в розыск четверых участниц группы Pussy Riot по уголовной статье
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Ранее МВД РФ объявило в розыск в России Фариду Курбангалееву* в связи с «публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием терроризма или пропагандой терроризма». Затем её заочно арестовали.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Владимир Озеров
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