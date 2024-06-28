Экс-вокалист "Тараканов" и бывшая телеведущая на "России-1" признаны иноагентами

Экс-вокалист рок-группы "Тараканы" Дмитрий Спирин* и бывшая ведущая программы "Вести" на телеканале "Россия-1" Фарида Курбангалеева* объявлены иностранными агентами. Об этом говорится на сайте Минюста Российской Федерации.

"28 июня 2024 г., в соответствии с распоряжениями Минюста России, в реестр иностранных агентов включены Ф.Р. Курбангалеева*, К.А. Пахалюк*, Д.А. Спирин*, И.Г. Шаблинский*, А.О. Шуршев*, а также Д.Д. Хейкинен*", — говорится в тексте.

Как уточняется, Курбангалеева* распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, высказывалась против СВО, дискредитировала армию нашей страны. Спирин* к тому же принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Оба в данный момент проживают за пределами нашей страны.

Помимо них иноагентами также признаны политолог Константин Пахалюк*, экс-член СПЧ, юрист Илья Шаблинский, активист Александр Шуршев* и экс-глава штаба Бориса Надеждина* в Санкт-Петербурге Дарья Хейкинен.