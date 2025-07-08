Россиянину дали 5,5 лет колонии за призывы к терроризму в соцсетях
Военный суд осудил на 5,5 лет челябинца за призывы к совершению терактов в Сети
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Дислоцирующийся в Екатеринбурге Центральный окружной военный суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы жителя Челябинска, который призвал пользователей Интернета совершить террористические акты. Его поимкой занималась ФСБ, уточняет URA.ru.
«Суд признал виновным жителя региона в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Лицо приговорено к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
Отмечается, что преступник был задержан в феврале. В комментариях в соцсетях он высказывал мысли о посягательстве на жизнь представителей органов государственной власти.
Ранее в Москве на два месяца был арестован подозреваемый в подготовке теракта в День Победы. Обвинение подозреваемому по части 1 статьи 30 пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ «Подготовка к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору» было предъявлено ещё 9 мая. Защита пыталась оспорить решение об аресте, однако Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу.