Россиянину дали 5,5 лет колонии за призывы к терроризму в соцсетях

Дислоцирующийся в Екатеринбурге Центральный окружной военный суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы жителя Челябинска, который призвал пользователей Интернета совершить террористические акты. Его поимкой занималась ФСБ, уточняет URA.ru.

«Суд признал виновным жителя региона в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Лицо приговорено к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Отмечается, что преступник был задержан в феврале. В комментариях в соцсетях он высказывал мысли о посягательстве на жизнь представителей органов государственной власти.