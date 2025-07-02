«Ай Яй» из Крыма оправдал атаку ВСУ на Кремль и встретился с ФСБ
В Керчи задержали мужчину за пост в соцсети, оправдывающий атаку БПЛА на Кремль
Обложка © ЦОС ФСБ
В Керчи сотрудниками ФСБ был задержан местный житель, подозреваемый в оправдании терроризма. Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной задержания стали высказывания, содержащие поддержку атаки беспилотников на резиденцию президента России в Кремле.
В Керчи ФСБ задержала мужчину за оправдание атаки беспилотников на Кремль. Видео © ЦОС ФСБ
Следствие установило, что 50-летний керчанин, используя в Telegram псевдоним «Ай Яй», опубликовал комментарий, оправдывающий атаку БПЛА на Кремль. Проведённая лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в сообщении признаков оправдания террористической деятельности. Мужчина был задержан, а его компьютер изъят для проведения дальнейших следственных действий.
«В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — сказали в ведомстве.
Напомним, в ночь на 3 мая 2023 года была предпринята попытка атаки на Кремль с использованием украинских беспилотников. Два дрона попытались поразить Сенатский дворец, однако благодаря оперативным действиям спецслужб и военных они были нейтрализованы. В момент атаки президента Владимира Путина в резиденции не было. Москва квалифицировала произошедшее как покушение на главу государства. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».