«Ай Яй» из Крыма оправдал атаку ВСУ на Кремль и встретился с ФСБ

В Керчи сотрудниками ФСБ был задержан местный житель, подозреваемый в оправдании терроризма. Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной задержания стали высказывания, содержащие поддержку атаки беспилотников на резиденцию президента России в Кремле.

В Керчи ФСБ задержала мужчину за оправдание атаки беспилотников на Кремль. Видео © ЦОС ФСБ

Следствие установило, что 50-летний керчанин, используя в Telegram псевдоним «Ай Яй», опубликовал комментарий, оправдывающий атаку БПЛА на Кремль. Проведённая лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в сообщении признаков оправдания террористической деятельности. Мужчина был задержан, а его компьютер изъят для проведения дальнейших следственных действий.