Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 05:57

Сибиряк попался на передаче украинским спецслужбам фотографий военных объектов

ФСБ задержала жителя Томской области за передачу Киеву фото военных объектов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

В Томской области задержали местного жителя, который фотографировал военные объекты и передавал снимки украинским спецслужбам. Об этом сообщили в УФСБ региона.

По данным ведомства, мужчина сотрудничал с Киевом и участвовал в деятельности, угрожающей безопасности России. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Как пояснили в УФСБ, задержанный снимал расположение военных объектов в регионе и отправлял материалы противнику. Эти данные могли быть использованы для планирования диверсий и терактов. Сейчас проводятся следственные действия, чтобы выявить возможных сообщников.

ФСБ показала видео с задержанием шпионов, сливших СБУ данные о военных объектах в Ялте
ФСБ показала видео с задержанием шпионов, сливших СБУ данные о военных объектах в Ялте

Ранее ФСБ задержала жителя Татарстана по делу о покушении на убийство участника батальона «Спарта». По данным следствия, с 2022 года мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами, занимаясь сбором информации о транспортной инфраструктуре и оборонных предприятиях России.

Никита Никонов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Томская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar