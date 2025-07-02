Сибиряк попался на передаче украинским спецслужбам фотографий военных объектов

В Томской области задержали местного жителя, который фотографировал военные объекты и передавал снимки украинским спецслужбам. Об этом сообщили в УФСБ региона.

По данным ведомства, мужчина сотрудничал с Киевом и участвовал в деятельности, угрожающей безопасности России. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Как пояснили в УФСБ, задержанный снимал расположение военных объектов в регионе и отправлял материалы противнику. Эти данные могли быть использованы для планирования диверсий и терактов. Сейчас проводятся следственные действия, чтобы выявить возможных сообщников.