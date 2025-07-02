Сибиряк попался на передаче украинским спецслужбам фотографий военных объектов
ФСБ задержала жителя Томской области за передачу Киеву фото военных объектов
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В Томской области задержали местного жителя, который фотографировал военные объекты и передавал снимки украинским спецслужбам. Об этом сообщили в УФСБ региона.
По данным ведомства, мужчина сотрудничал с Киевом и участвовал в деятельности, угрожающей безопасности России. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Как пояснили в УФСБ, задержанный снимал расположение военных объектов в регионе и отправлял материалы противнику. Эти данные могли быть использованы для планирования диверсий и терактов. Сейчас проводятся следственные действия, чтобы выявить возможных сообщников.
Ранее ФСБ задержала жителя Татарстана по делу о покушении на убийство участника батальона «Спарта». По данным следствия, с 2022 года мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами, занимаясь сбором информации о транспортной инфраструктуре и оборонных предприятиях России.