Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 07:28

Житель Татарстана пытался убить участника «Спарты» по указанию Украины

ФСБ задержала жителя Татарстана по делу о покушении на убийство члена «Спарты»

Правоохранители. Обложка © Life.ru

Правоохранители. Обложка © Life.ru

В Набережных Челнах сотрудники ФСБ задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке убийства участника добровольческого батальона «Спарта». Как сообщает пресс-служба ведомства, задержанный действовал по заданию украинских спецслужб.

По данным следствия, с 2022 года мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами, занимаясь сбором информации о транспортной инфраструктуре и оборонных предприятиях России. Кроме того, он отслеживал перемещения участника боевых действий в ЛНР, чьи данные были опубликованы на украинском сайте «Миротворец». Подозреваемый передавал кураторам сведения о местонахождении потенциальной жертвы, фотографии его дома и автомобиля.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Максимальное наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.

ФСБ показала видео с задержанием шпионов, сливших СБУ данные о военных объектах в Ялте
ФСБ показала видео с задержанием шпионов, сливших СБУ данные о военных объектах в Ялте

Ранее сотрудники ФСБ России задержали медицинского работника из Мелитополя, подозреваемого в сборе персональных данных пациентов для украинских спецслужб. Отмечается, что задержанный работал в местном медицинском учреждении, где под видом профессиональной деятельности систематически собирал конфиденциальную информацию о пациентах.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar