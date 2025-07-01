Житель Татарстана пытался убить участника «Спарты» по указанию Украины

В Набережных Челнах сотрудники ФСБ задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке убийства участника добровольческого батальона «Спарта». Как сообщает пресс-служба ведомства, задержанный действовал по заданию украинских спецслужб.

По данным следствия, с 2022 года мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами, занимаясь сбором информации о транспортной инфраструктуре и оборонных предприятиях России. Кроме того, он отслеживал перемещения участника боевых действий в ЛНР, чьи данные были опубликованы на украинском сайте «Миротворец». Подозреваемый передавал кураторам сведения о местонахождении потенциальной жертвы, фотографии его дома и автомобиля.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Максимальное наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.