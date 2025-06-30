ФСБ показала видео с задержанием шпионов, сливших СБУ данные о военных объектах в Ялте

Задержанные в Крыму по обвинению в государственной измене, передали Службе безопасности Украины информацию о местонахождении военного объекта в Ялте и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Об этом они сообщили на допросе, видео которого распространила ФСБ России.

Задержанные в Ялте за передачу данных СБУ. Видео © ЦОС ФСБ

«Со мной связался Николай. Сказал, что он представитель спецслужб Украины. Попросил помочь фиксировать военные объекты Российской Федерации. В городе Ялте, проезжая мимо военного объекта, я осуществил видеосъёмку, зафиксировал место расположения российских военнослужащих, после передал фотографии этому Николаю через Telegram-канал. Потом меня задержали сотрудники ФСБ», — рассказал один из задержанных.

Второй задержанный рассказал, что по собственной инициативе заснял на видео поезд, перевозивший нефтепродукты, и поделился этой записью в Telegram-канале. Он также отправил фотографию нефтебазы с указанием на размещение там комплекса «Панцирь-С». В ответ он получил инструкции по удалению отправленных сообщений и очистке кэша.