Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 08:50

ФСБ показала видео с задержанием шпионов, сливших СБУ данные о военных объектах в Ялте

Задержанные в Крыму передали СБУ координаты важных военных объектов РФ

Обложка © ЦОС ФСБ

Обложка © ЦОС ФСБ

Задержанные в Крыму по обвинению в государственной измене, передали Службе безопасности Украины информацию о местонахождении военного объекта в Ялте и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Об этом они сообщили на допросе, видео которого распространила ФСБ России.

Задержанные в Ялте за передачу данных СБУ. Видео © ЦОС ФСБ

«Со мной связался Николай. Сказал, что он представитель спецслужб Украины. Попросил помочь фиксировать военные объекты Российской Федерации. В городе Ялте, проезжая мимо военного объекта, я осуществил видеосъёмку, зафиксировал место расположения российских военнослужащих, после передал фотографии этому Николаю через Telegram-канал. Потом меня задержали сотрудники ФСБ», — рассказал один из задержанных.

Второй задержанный рассказал, что по собственной инициативе заснял на видео поезд, перевозивший нефтепродукты, и поделился этой записью в Telegram-канале. Он также отправил фотографию нефтебазы с указанием на размещение там комплекса «Панцирь-С». В ответ он получил инструкции по удалению отправленных сообщений и очистке кэша.

Жгли машины и готовили взрывы: В российском регионе накрыли ОПС с малолетними экстремистами
Жгли машины и готовили взрывы: В российском регионе накрыли ОПС с малолетними экстремистами

Ранее Life.ru уже сообщал о задержании двух граждан Крыма, подозреваемых в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) конфиденциальные данные о критически важных объектах и военной технике полуострова. Граждане России 1977 и 1993 годов рождения фотографировали и снимали на видео инфраструктурные объекты и военную технику, указывая их координаты и сведения о дислоцированных там сотрудниках.

Мария Любицкая
  • Новости
  • сбу
  • Украина
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar