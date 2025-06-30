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30 июня, 06:55

Двое мужчин задержаны в Крыму за передачу СБУ секретных сведений

ФСБ: В Крыму задержаны двое мужчин за передачу сведений СБУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rafa jodar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rafa jodar

Сотрудники ФСБ России задержали двух жителей Крыма, которые через Telegram передавали Службе безопасности Украины (СБУ) конфиденциальные данные о критически важных объектах и военной технике полуострова, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, граждане России 1977 и 1993 годов рождения фотографировали и снимали на видео инфраструктурные объекты и военную технику, указывая их координаты и сведения о дислоцированных там сотрудниках. Как установило следствие, оба были завербованы СБУ через мессенджер Telegram для осуществления шпионской деятельности в интересах украинских спецслужб.

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Сегодня также стало известно, что в Волгоградской области пресечена деятельность экстремистской группы, в которую входили четыре подростка, её организатор взят под стражу. Следствие установило, что участники группы совершали поджоги автомобилей, принадлежащих выходцам из национальных республик России и стран СНГ. В ходе обыска в гараже была обнаружена взрывчатка промышленного производства.

Оксана Попова
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