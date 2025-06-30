Двое мужчин задержаны в Крыму за передачу СБУ секретных сведений

Сотрудники ФСБ России задержали двух жителей Крыма, которые через Telegram передавали Службе безопасности Украины (СБУ) конфиденциальные данные о критически важных объектах и военной технике полуострова, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, граждане России 1977 и 1993 годов рождения фотографировали и снимали на видео инфраструктурные объекты и военную технику, указывая их координаты и сведения о дислоцированных там сотрудниках. Как установило следствие, оба были завербованы СБУ через мессенджер Telegram для осуществления шпионской деятельности в интересах украинских спецслужб.