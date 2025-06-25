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25 июня, 06:25
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ФСБ показала видео с признанием задержанных в Москве молдавских агентов

ФСБ: Задержанный молдавский агент рассказал о поставленной разведкой задаче в РФ

Обложка © ЦОС ФСБ

Обложка © ЦОС ФСБ

ФСБ представила видео с признательными показаниями агентов молдавских спецслужб. Их задержали в Москве по подозрению в деятельности, угрожающей безопасности России.

Задержанные агенты молдавских спецслужб. Видео © ЦОС ФСБ

«Нам сказали, что нам нужно вылететь в город Москву для выполнения важного задания разведки республики Молдова», — заявил один из задержанных.

Задержанные признались в содеянном. Им может грозить до восьми лет лишения свободы. Следствие установило, что их обучали навыкам тайниковых операций, сбору информации и налаживанию контактов. Оба задержанных утверждают, что были завербованы Александром Сырбу, чье изображение представлено на видео.

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Напомним, ранее сегодня стало известно о задержании в Москве двух агентов молдавских спецслужб. Они прибыли в страну по поддельным документам для проведения деятельности, угрожающей безопасности РФ.

Мария Любицкая
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