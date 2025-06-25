ФСБ показала видео с признанием задержанных в Москве молдавских агентов

ФСБ представила видео с признательными показаниями агентов молдавских спецслужб. Их задержали в Москве по подозрению в деятельности, угрожающей безопасности России.

Задержанные агенты молдавских спецслужб. Видео © ЦОС ФСБ

«Нам сказали, что нам нужно вылететь в город Москву для выполнения важного задания разведки республики Молдова», — заявил один из задержанных.

Задержанные признались в содеянном. Им может грозить до восьми лет лишения свободы. Следствие установило, что их обучали навыкам тайниковых операций, сбору информации и налаживанию контактов. Оба задержанных утверждают, что были завербованы Александром Сырбу, чье изображение представлено на видео.