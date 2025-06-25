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25 июня, 06:01

ФСБ задержала в Москве двух агентов разведки Молдавии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

ФСБ России задержала в Москве двух агентов молдавской разведки, которые прибыли в страну по поддельным документам для проведения деятельности, угрожающей безопасности РФ. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанные дали признательные показания.

В ведомстве заявили, что сотрудникам службы удалось пресечь противоправные действия агентов молдавских спецслужб. По данным силовиков, двое граждан Молдавии использовали фальшивые документы для въезда в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова, которые могли нанести ущерб безопасности России.

Суд принял решение заключить подозреваемых под стражу. В ФСБ также сообщили, что задержанные признали свою вину.

Против возбуждены уголовные дела по статье 275.1 УК РФ (конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Отметим, что Служба информации и безопасности Республики Молдова занимается вопросами разведки и контрразведки.

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Ранее ФСБ задержала в Самаре диверсантов, завербованных Украиной в Молдавии. После вербовки оба прошли проверку на полиграфе в Кишинёве и, следуя указаниям кураторов, отправились в Самару для организации диверсий.

Никита Никонов
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