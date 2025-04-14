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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 06:37

ФСБ задержала в Самаре диверсантов, завербованных Украиной в Молдавии

ФСБ: Задержанных в Самарской области диверсантов завербовали в Молдавии

ФСБ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

ФСБ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

ФСБ сообщила, что двое россиян, задержанных за подготовку диверсий в Самарской области, попали под влияние украинских спецслужб в Молдавии. В ЦОС ведомства уточнили, что речь идёт о Сергее Окрушко 1981 года рождения, который подорвал трансформаторную подстанцию на Куйбышевском НПЗ и заложил там два самодельных взрывных устройства, а также об Ирине Измайловой 1989 года рождения, замешанной в планировании атак на объекты оборонного комплекса.

«Установлено, что указанные лица в сентябре 2022 года были завербованы на территории Республики Молдова», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в сентябре 2022 года в Молдавии Окрушко, уклонявшийся от мобилизации в России, согласился на сотрудничество, соблазнённый деньгами и перспективой украинского паспорта. Измайлову же принудили к работе, угрожая расправой над её родственниками на Украине. После вербовки оба прошли проверку на полиграфе в Кишинёве и, следуя указаниям кураторов, отправились в Самару для организации диверсий.

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Ранее Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, сообщил, что украинские спецслужбы продолжают пытаться вербовать российских подростков для совершения диверсий за денежное вознаграждение.

Мария Любицкая
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