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27 июня, 09:36

ФСБ задержала медработника в Мелитополе за сбор данных пациентов для Украины

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Сотрудники ФСБ задержали медработника из Мелитополя, собиравшего персональные данные пациентов для украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«На территории Запорожской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сотрудничавшего со спецслужбами Украины», — заявили в ЦОС.

По данным спецслужбы, задержанный работал в местной больнице. По указанию украинской стороны он систематически собирал конфиденциальную информацию о пациентах для дальнейшей передачи противнику. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Александра Мышляева
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