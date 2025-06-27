ФСБ задержала медработника в Мелитополе за сбор данных пациентов для Украины

Сотрудники ФСБ задержали медработника из Мелитополя, собиравшего персональные данные пациентов для украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«На территории Запорожской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сотрудничавшего со спецслужбами Украины», — заявили в ЦОС.

По данным спецслужбы, задержанный работал в местной больнице. По указанию украинской стороны он систематически собирал конфиденциальную информацию о пациентах для дальнейшей передачи противнику. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.