ФСБ задержала медработника в Мелитополе за сбор данных пациентов для Украины
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Сотрудники ФСБ задержали медработника из Мелитополя, собиравшего персональные данные пациентов для украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«На территории Запорожской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сотрудничавшего со спецслужбами Украины», — заявили в ЦОС.
По данным спецслужбы, задержанный работал в местной больнице. По указанию украинской стороны он систематически собирал конфиденциальную информацию о пациентах для дальнейшей передачи противнику. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
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