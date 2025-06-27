Появилось видео с агентом СБУ, которого в Крыму поймали у тайника со взрывчаткой

Житель Крыма был задержан сотрудниками ФСБ в момент, когда пытался достать из потайного места взрывчатые вещества, с помощью которых он собирался организовать подрыв по заказу СБУ. Об этом рассказали представители Федеральной службы безопасности.

ФСБ поймала агента СБУ. Видео © Пресс-служба ФСБ

Кроме того, задержанный занимался сбором информации о перемещениях военной техники и транспорта на территории полуострова, передавая разведданные своим кураторам.

В связи с обнаруженными фактами противозаконной деятельности возбуждено уголовное дело. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств и возможных соучастников инцидента.