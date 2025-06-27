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27 июня, 08:12

Появилось видео с агентом СБУ, которого в Крыму поймали у тайника со взрывчаткой

Обложка © Пресс-служба ФСБ

Обложка © Пресс-служба ФСБ

Житель Крыма был задержан сотрудниками ФСБ в момент, когда пытался достать из потайного места взрывчатые вещества, с помощью которых он собирался организовать подрыв по заказу СБУ. Об этом рассказали представители Федеральной службы безопасности.

ФСБ поймала агента СБУ. Видео © Пресс-служба ФСБ

Кроме того, задержанный занимался сбором информации о перемещениях военной техники и транспорта на территории полуострова, передавая разведданные своим кураторам.

В связи с обнаруженными фактами противозаконной деятельности возбуждено уголовное дело. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств и возможных соучастников инцидента.

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Ранее Life.ru рассказывал, что агент украинских спецслужб попался с поличным, когда доставал из тайника взрывчатку в Крыму. Внутри был спрятал килограмм взрывчатых веществ, с помощью которых он намеревался изготовить взрывное устройство.

Владимир Озеров
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