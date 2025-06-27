Агент Киева попался с поличным в Крыму при попытке достать килограмм взрывчатки из тайника
ФСБ задержала жителя Крыма за сбор данных о воинских частях для СБУ
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Сотрудники ФСБ задержали жителя Симферопольского района Крыма, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирал информацию о военных объектах и транспортной инфраструктуре полуостров. Преступник был арестован при изъятии взрывчатки из тайника. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, мужчина 1981 года рождения через мессенджер Telegram начал сотрудничество с украинской спецслужбой. Под руководством куратора он фиксировал расположение воинских частей и ключевых объектов транспортной системы полуострова.
В ходе операции задержанный пытался изъять из тайника более 1 кг взрывчатки, предназначенной для изготовления самодельного взрывного устройства.
Следственное управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством). Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы продолжают активно вербовать через интернет исполнителей для диверсий и терактов. В связи с этим россиянам рекомендовали проявлять бдительность и избегать общения в Telegram и WhatsApp с подозрительными контактами.
Ранее ФСБ задержала в Петербурге женщину за сбор данных о военных для Киева. Она помогала устанавливать места проживания военных в регионе, а также фиксировала данные об используемых ими и их родственниками автомобилях. По версии следствия, эти сведения могли быть использованы для подготовки терактов.