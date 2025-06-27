Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 07:18

Агент Киева попался с поличным в Крыму при попытке достать килограмм взрывчатки из тайника

ФСБ задержала жителя Крыма за сбор данных о воинских частях для СБУ

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Сотрудники ФСБ задержали жителя Симферопольского района Крыма, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирал информацию о военных объектах и транспортной инфраструктуре полуостров. Преступник был арестован при изъятии взрывчатки из тайника. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина 1981 года рождения через мессенджер Telegram начал сотрудничество с украинской спецслужбой. Под руководством куратора он фиксировал расположение воинских частей и ключевых объектов транспортной системы полуострова.

В ходе операции задержанный пытался изъять из тайника более 1 кг взрывчатки, предназначенной для изготовления самодельного взрывного устройства.

Следственное управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством). Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы продолжают активно вербовать через интернет исполнителей для диверсий и терактов. В связи с этим россиянам рекомендовали проявлять бдительность и избегать общения в Telegram и WhatsApp с подозрительными контактами.

Сотрудники ФСБ в Новороссийске задержали женщину за передачу секретной информации
Сотрудники ФСБ в Новороссийске задержали женщину за передачу секретной информации

Ранее ФСБ задержала в Петербурге женщину за сбор данных о военных для Киева. Она помогала устанавливать места проживания военных в регионе, а также фиксировала данные об используемых ими и их родственниками автомобилях. По версии следствия, эти сведения могли быть использованы для подготовки терактов.

Никита Никонов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar