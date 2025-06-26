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Регион
26 июня, 06:10

ФСБ задержала в Петербурге женщину за сбор данных о военных для Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали гражданку России 1977 года рождения, которая собирала информацию о военнослужащих Минобороны и членах их семей по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В ЦОС уточнили, что задержанная помогала устанавливать места проживания военных в регионе, а также фиксировала данные об используемых ими и их родственниками автомобилях. По версии следствия, эти сведения могли быть использованы для подготовки терактов.

Кроме того, в её переписке в WhatsApp обнаружили контакты с украинскими координаторами, связанными с террористической деятельностью. На основании собранных материалов УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 205.1 УК РФ (пособничество в совершении теракта). Женщина арестована.

ФСБ также предупредила, что украинские спецслужбы продолжают активно искать в соцсетях и мессенджерах, включая Telegram и WhatsApp, потенциальных исполнителей терактов и диверсий.

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Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ нейтрализовали в Подмосковье двух россиян, связанных с украинскими спецслужбами, которые планировали теракт против военного. При задержании преступники оказали вооружённое сопротивление и были ликвидированы ответным огнём.

Никита Никонов
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