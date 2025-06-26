ФСБ задержала в Петербурге женщину за сбор данных о военных для Киева

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали гражданку России 1977 года рождения, которая собирала информацию о военнослужащих Минобороны и членах их семей по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В ЦОС уточнили, что задержанная помогала устанавливать места проживания военных в регионе, а также фиксировала данные об используемых ими и их родственниками автомобилях. По версии следствия, эти сведения могли быть использованы для подготовки терактов.

Кроме того, в её переписке в WhatsApp обнаружили контакты с украинскими координаторами, связанными с террористической деятельностью. На основании собранных материалов УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 205.1 УК РФ (пособничество в совершении теракта). Женщина арестована.

ФСБ также предупредила, что украинские спецслужбы продолжают активно искать в соцсетях и мессенджерах, включая Telegram и WhatsApp, потенциальных исполнителей терактов и диверсий.