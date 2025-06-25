ФСБ: В Подмосковье нейтрализованы двое пособников Киева, готовивших теракт

Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Подмосковье двух россиян, связанных с украинскими спецслужбами, которые планировали теракт против военного. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Московской области пресечена подготовка террористического акта пособниками украинских спецслужб», — заявили в ЦОС.

Подозреваемые, двое граждан России, были обнаружены недалеко от садоводческого товарищества, где извлекали из тайника самодельное взрывное устройство. По данным ведомства, они планировали совершить нападение на российского военнослужащего в столичном регионе. При задержании преступники оказали вооружённое сопротивление и были нейтрализованы ответным огнём.