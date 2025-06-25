Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 08:52

ФСБ: В Подмосковье нейтрализованы двое пособников Киева, готовивших теракт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Подмосковье двух россиян, связанных с украинскими спецслужбами, которые планировали теракт против военного. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Московской области пресечена подготовка террористического акта пособниками украинских спецслужб», — заявили в ЦОС.

Подозреваемые, двое граждан России, были обнаружены недалеко от садоводческого товарищества, где извлекали из тайника самодельное взрывное устройство. По данным ведомства, они планировали совершить нападение на российского военнослужащего в столичном регионе. При задержании преступники оказали вооружённое сопротивление и были нейтрализованы ответным огнём.

ФСБ показала видео с признанием задержанных в Москве молдавских агентов
ФСБ показала видео с признанием задержанных в Москве молдавских агентов

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Запорожье троих россиян, готовивших диверсию в Бердянске. При обыске у злоумышленников были обнаружены и компоненты для изготовления взрывного устройства.

Никита Никонов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar