ФСБ: В Подмосковье нейтрализованы двое пособников Киева, готовивших теракт
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Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Подмосковье двух россиян, связанных с украинскими спецслужбами, которые планировали теракт против военного. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности на территории Московской области пресечена подготовка террористического акта пособниками украинских спецслужб», — заявили в ЦОС.
Подозреваемые, двое граждан России, были обнаружены недалеко от садоводческого товарищества, где извлекали из тайника самодельное взрывное устройство. По данным ведомства, они планировали совершить нападение на российского военнослужащего в столичном регионе. При задержании преступники оказали вооружённое сопротивление и были нейтрализованы ответным огнём.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Запорожье троих россиян, готовивших диверсию в Бердянске. При обыске у злоумышленников были обнаружены и компоненты для изготовления взрывного устройства.