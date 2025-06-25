ФСБ показала видео с места ликвидации агентов Киева, готовивших теракт в Подмосковье
ФСБ показала видео с места ликвидации в Московской области пособников украинских спецслужб, готовивших теракт против российского военного. После столкновения на месте происшествия были найдены пистолеты Макарова с патронами, самодельное взрывное устройство, готовое к использованию, и средства связи с перепиской, указывающей на планирование преступления.
Кадры с места ликвидации пособников украинских спецслужб в Подмосковье. Видео © ЦОС ФСБ
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, квалифицированное по пункту «а» части 3 статьи 222.1 Уголовного кодекса РФ.
Как ранее сообщалось, сотрудники ФСБ нейтрализовали в Подмосковье двух россиян, связанных с украинскими спецслужбами, которые планировали теракт против военного. При задержании преступники оказали вооружённое сопротивление и были ликвидированы ответным огнём.
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