ФСБ показала видео с места ликвидации агентов Киева, готовивших теракт в Подмосковье

ФСБ показала видео с места ликвидации в Московской области пособников украинских спецслужб, готовивших теракт против российского военного. После столкновения на месте происшествия были найдены пистолеты Макарова с патронами, самодельное взрывное устройство, готовое к использованию, и средства связи с перепиской, указывающей на планирование преступления.