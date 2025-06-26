Фотограф из Перми Георгий Скворцов получил 16 лет тюрьмы за шпионаж

Пермский краевой суд огласил решение по делу фотографа Григория Скворцова, признанного виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также год ограничения свободы после освобождения.

Процесс проходил в закрытом режиме, подробности дела не разглашаются. В ходе следствия были подтверждены факты госизмены, однако Скворцов свою вину отрицал. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Известно, что задержание фотографа произошло в Москве в ноябре 2023 года. Дополнительная информация о деле остаётся закрытой для общественности.

Ранее второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам тюремного заключения волонтёра движения «Армия красоток» Надежду Россинскую* по делу о государственной измене. Кроме того, ей назначили штраф в размере 320 тысяч рублей.