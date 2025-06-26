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26 июня, 09:56

Фотограф из Перми Георгий Скворцов получил 16 лет тюрьмы за шпионаж

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Пермский краевой суд огласил решение по делу фотографа Григория Скворцова, признанного виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также год ограничения свободы после освобождения.

Процесс проходил в закрытом режиме, подробности дела не разглашаются. В ходе следствия были подтверждены факты госизмены, однако Скворцов свою вину отрицал. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Известно, что задержание фотографа произошло в Москве в ноябре 2023 года. Дополнительная информация о деле остаётся закрытой для общественности.

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Ранее второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам тюремного заключения волонтёра движения «Армия красоток» Надежду Россинскую* по делу о государственной измене. Кроме того, ей назначили штраф в размере 320 тысяч рублей.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Владимир Озеров
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