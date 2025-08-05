Как не взорваться в пробке с роднёй и сохранить нервы: простые правила от психолога

Длительные пробки, даже по дороге на дачу, могут вызвать стресс у водителя и пассажиров. Это часто приводит к ссорам, которые оставляют плохое настроение у всех. Особенно это актуально на пути к морю, где заторы из машин могут быть намного больше. Психолог Александр Кичаев в беседе с Life.ru поделился советами, как избежать конфликтов в дороге и сохранить гармонию с близкими.

Вода поможет справиться с жарой, музыка уберёт излишнюю эмоциональность и высокое сердцебиение — и водитель сможет быть более-менее уравновешенным. Если вы чувствуете накал страстей, старайтесь молчать, открывать окна, больше дышать, поспать. То есть не провоцируйте друг друга на конфликт. Александр Кичаев Психолог

Эксперт отметил, что главным фактором является грамотное планирование маршрута и времени выезда. Он пояснил, что большинство туристов из Центральной России стараются выезжать рано утром, чтобы к вечеру добраться до Крыма, что создаёт пиковые нагрузки на дорогах. По его наблюдениям, в июне движение менее интенсивное, тогда как в июле-августе отмечается максимальный поток машин, особенно в направлении Крыма.

Кичаев предупредил об опасности «синдрома обочечника», когда водители пытаются объезжать пробки по выделенным полосам. Это поведение приводит к образованию заторов в местах сужения дорог и провоцирует конфликтные ситуации между участниками движения.

Особое внимание психолог уделил психологической подготовке к поездке. Он рекомендовал обязательно брать воду, слушать спокойную музыку и заранее настраиваться на возможные задержки в пути. Эти меры, как пояснил специалист, помогают снизить эмоциональное напряжение и сохранить самообладание.