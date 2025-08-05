Тошнота, рвота, температура: Отдых туристов в элитном кубинском отеле обернулся настоящим кошмаром

В элитном отеле на Кубе десятки российских туристов отравились креветками и красной рыбой. Как сообщил SHOT, все пострадавшие останавливались в пятизвёздочном Iberostar Selection Varadero.

Массовое отравление креветками и красной рыбой в дорогом отеле на Кубе. Видео © Telegram / SHOT

По словам отдыхающих, проблемы начались после обеда, на котором подавали морепродукты, приготовленные на гриле. Уже через несколько часов у десятков россиян возникли симптомы отравления — тошнота, рвота, высокая температура и общее недомогание. Некоторые уверяют, что еда ещё до употребления вызывала подозрения — по запаху и внешнему виду.

Несмотря на массовые жалобы, персонал отеля отмахнулся от претензий, списав всё на «сложности акклиматизации». Многие туристы пребывают в возмущении: за 12-дневный отдых пара отдала порядка 350 тысяч рублей, а в итоге получила испорченные морепродукты и испорченный отпуск.