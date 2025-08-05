Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 07:33

Тошнота, рвота, температура: Отдых туристов в элитном кубинском отеле обернулся настоящим кошмаром

SHOT: На Кубе десятки россиян отравились морепродуктами в дорогом отеле

Массовое отравление креветками и красной рыбой в дорогом отеле на Кубе. Обложка © Telegram / SHOT

Массовое отравление креветками и красной рыбой в дорогом отеле на Кубе. Обложка © Telegram / SHOT

В элитном отеле на Кубе десятки российских туристов отравились креветками и красной рыбой. Как сообщил SHOT, все пострадавшие останавливались в пятизвёздочном Iberostar Selection Varadero.

Массовое отравление креветками и красной рыбой в дорогом отеле на Кубе. Видео © Telegram / SHOT

По словам отдыхающих, проблемы начались после обеда, на котором подавали морепродукты, приготовленные на гриле. Уже через несколько часов у десятков россиян возникли симптомы отравления — тошнота, рвота, высокая температура и общее недомогание. Некоторые уверяют, что еда ещё до употребления вызывала подозрения — по запаху и внешнему виду.

Несмотря на массовые жалобы, персонал отеля отмахнулся от претензий, списав всё на «сложности акклиматизации». Многие туристы пребывают в возмущении: за 12-дневный отдых пара отдала порядка 350 тысяч рублей, а в итоге получила испорченные морепродукты и испорченный отпуск.

В Дагестане более десяти туристов отравились после посещения местных кафе
В Дагестане более десяти туристов отравились после посещения местных кафе

Это уже не первый случай массового отравления россиян за границей. Ранее десятки туристов в Хургаде попали в больницы после того, как съели арбузы с высоким содержанием нитратов. Пострадали гости нескольких отелей, включая Xanadu Makadi Bay и Sunrise Holidays. Особенно тяжело отравление перенесли дети — у многих поднималась температура и начиналась сильная рвота уже через сутки после употребления ягод.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Куба
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar