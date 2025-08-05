Тошнота, рвота, температура: Отдых туристов в элитном кубинском отеле обернулся настоящим кошмаром
SHOT: На Кубе десятки россиян отравились морепродуктами в дорогом отеле
Массовое отравление креветками и красной рыбой в дорогом отеле на Кубе. Обложка © Telegram / SHOT
В элитном отеле на Кубе десятки российских туристов отравились креветками и красной рыбой. Как сообщил SHOT, все пострадавшие останавливались в пятизвёздочном Iberostar Selection Varadero.
Массовое отравление креветками и красной рыбой в дорогом отеле на Кубе. Видео © Telegram / SHOT
По словам отдыхающих, проблемы начались после обеда, на котором подавали морепродукты, приготовленные на гриле. Уже через несколько часов у десятков россиян возникли симптомы отравления — тошнота, рвота, высокая температура и общее недомогание. Некоторые уверяют, что еда ещё до употребления вызывала подозрения — по запаху и внешнему виду.
Несмотря на массовые жалобы, персонал отеля отмахнулся от претензий, списав всё на «сложности акклиматизации». Многие туристы пребывают в возмущении: за 12-дневный отдых пара отдала порядка 350 тысяч рублей, а в итоге получила испорченные морепродукты и испорченный отпуск.
Это уже не первый случай массового отравления россиян за границей. Ранее десятки туристов в Хургаде попали в больницы после того, как съели арбузы с высоким содержанием нитратов. Пострадали гости нескольких отелей, включая Xanadu Makadi Bay и Sunrise Holidays. Особенно тяжело отравление перенесли дети — у многих поднималась температура и начиналась сильная рвота уже через сутки после употребления ягод.